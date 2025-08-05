Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek için başlattığı Sosyal Kart çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, daha önce başvuru yapmış ve ekonomik durumu zayıf olan aileler için titiz bir çalışma yürüttü. Bu süreçte sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ilk etapta hane incelemeleri yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından değerlendirme komisyonu, ailelerin ihtiyaçlarına göre sosyal kart verilmesine karar verdi. Kart limitleri, ailelerin nüfus sayısına göre belirlenirken bin 812 aileye Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyon 661 bin lira verildi.

Dağıtılan kartlarla aileler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden dilediği şekilde gıda ve temizlik olmak üzere birçok kalemde alışveriş yapabilecek.