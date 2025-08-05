Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletvekillerinin katılımıyla Ağustos ayı boyunca her ilde saha çalışmalarına bugün itibari ile başladı.

Van’da açıklamalarda bulunan heyet, halkın taleplerini partiye taşıyarak çözüm önerilerinde bulunacaklarını ifade ettiler.

BEDİRHANOĞLU: KENTİMİZİN SORUNLARI İÇİN ZİYARETLER YAPACAĞIZ!

İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İzmir Milletvekili Murat Ulak ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in katıldığı programda ilk olarak konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin tanıtımı, kentimizin ekonomik, sosyolojik ve politik sorunları için sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri yapacağız” dedi.

AÇIKEL: VAN’DA HERKESİ DİNLEYECEĞİZ!

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun adalet ve demokrasi vizyonunu tanıtmak, halkın sorunlarını dinleyip partiye taşımak ve sorunlara karşı çözüm üretmek için çalışma yürüttüklerini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, “Kentlerin sorunlarını, esnafın, çiftçinin, emeklinin, gencin, kadının dertlerini dinleyeceğiz. Bu talepleri partimizin ve Cumhurbaşkanlığı ofisimizin gündemine taşıyacağız. Ağustos ve Eylül aylarında ziyaretlerimiz devam edecek. Silivri’de ziyaret ettiğim Ahmet Özer’in selamlarını ve özgür günlerde buluşma temennisini iletiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz… Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere tutuksuz yargılanması gerekirken esir tutulması, diğer başkanlarımız ve kadrolarımızın içeride olması kabul edilemez. Türk’ü, Kürt’ü, Sünni’si, Alevi’si, Laz’ı, Çerkez’i ile hep birlikte hak, hukuk, adalet istiyoruz. Van’da kayyum mağdurlarını, esnafı, öğrenciyi, kadını dinleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BERBEROĞLU: CHP OLARAK ORTAK AKLI OLUŞTURMAK İÇİN BURADAYIZ!

Silivri Cezaevi’nde bulunan Vanlı Ahmet Özer’i ziyaret ettiklerini söyleyerek selamlarını ileten CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Van’daki işsizlik sorununa değindi.

Berberoğlu, açıklamasında, “Ahmet Özer’i gördüm, morali yüksek, spor yapıyor, kitap yazıyor. İkinci davasında da umutlu. Türkiye’nin her yerinde aynı sorunlar var: işsizlik, yoksulluk. Hükümetin vakti doldu. Belediye başkanlarını haksız yere içeri atıyorlar. Biz buraya sizi dinlemeye geldik. Her ilin çözümü farklı olabilir, ama akıl akıldan üstündür, CHP olarak ortak aklı oluşturmak için buradayız.” şeklinde konuştu.

TİMİSİ ERSEVER: HUKUKSUZLUKLARA KARŞI DURUYORUZ!

Toplantı kapsamında Van’da bulunan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Van’a ilk kez geliyorum, büyük heyecan duyuyorum. 19 Mart’tan beri belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, öğrencilerimiz, kadınlarımız haksız yere tutuklu. CHP, Türkiye’nin 1. partisi olarak bu hukuksuzluklara karşı duruyor. Ekrem İmamoğlu gibi bir Cumhurbaşkanı adayımızın Silivri’de esir tutulmasını protesto ediyoruz. Sizinle dertleşmek, sorunlarınızı dinlemek için buradayız. Özellikle kadın ve gençlik konularında çalışacağız. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz, erken seçim diyoruz.”

POLAT: ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN BURADAYIZ

Van’daki program kapsamında son olarak konuşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise siyaseti halkla iç içe yapmak ve sorunlara çözüm üretmek için burada olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kritik bir dönemdeyiz, Türkiye’nin 50 yıllık sorununu çözmek için kurulan komisyonun parçasıyız, ama siyasetçilerin, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun içeride olması süreci eksik kılıyor. Siyaseti halkla iç içe yapmak için buradayız. Sorunlarınızı dinleyip partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza taşıyacağız. Gözlerinizdeki ışığı görüyorum. Hep birlikte bu iktidardan kurtulup daha mutlu bir Türkiye yaratacağımıza inanıyorum.”