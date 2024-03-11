31 Mart’a sayılı günler kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Van genelinde çok sayıda adayın yarışacağı yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe için siyasi parti ve bağımsız belediye başkan adayları çalışmalarına devam ediyor.

Van’da büyükşehir belediyesi için 22 kişi aday gösterilirken, 17 aday ile en çok aday gösterilen ilçe İpekyolu oldu. 15 aday ile Tuşba ikinci en çok adayın yarışacağı ilçe olacak. 7 aday ile Çaldıran ise Van’da en az aday gösterilen ilçe durumunda.

31 Mart Pazar günü vatandaşlar yerel yönetim için sandık başına giderek seçimlerini yapacak.

Seçimlerde yarışacak parti ve aday isimleri şu şekilde;

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Adalet Ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Abdulahat Arvas

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM): Abdullah Zeydan/Neslihan Şedal

Cumhuriyet Halk Partisi: Şükrü Şahar

Yeniden Refah Partisi: Abdullah Sadıksoy

İyi Parti: Abdullah Akbaş

Memleket Partisi: Ali Ertuğrul Aybey

Demokratik Sol Parti: Tuğçe Tekçe Ermiş

Türkiye Komünist Partisi: Onur Yılmaz

Zafer Partisi: Mehmet Emin Özbey

Halkın Kurtuluş Partisi: Sait Kıran

Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Altıntaş

Bağımsız Türkiye Partisi: Zeynep Selim Keleş

Yeni Türkiye Partisi: Mihraç Deger

Hür Dava Partisi: Mehmet Mehdi Oğuz

Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdulmenaf Kıran

Demokrat Parti: Hasan Kedali

Millet Partisi: Rafet Kaya

Milli Yol Partisi: Sinan Bilgili

Demokrasi Ve Atılım Partisi: Erkan İrven

Saadet Partisi/Gelecek Partisi (Şehir İttifakı): Özay İlhan

Vatan Partisi: Mehmet Emin Ari

Bağımsız Aday: İdris Ahi

BAHÇESARAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Remzi Orhan

DEM Parti: Ayvaz Hazır

İyi Parti: İlhami Burta

Yeniden Refah Partisi: Meki Arvas

Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Karakoç

HÜDA PAR: İskender Botan

Cumhuriyet Halk Partisi: Gülten Orhan

DEVA Partisi: İbrahim Tiryak

Şehir İttifakı: Kayhan Kılıç

Bağımsız aday: Mehmet Garip Aykut

BAŞKALE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Lokman Ertuş

Dem Parti: Şengül Polat / Feyzi Caner

İyi Parti: Hikmet Kızıltaş

Yeniden Refah Partisi: Murat Kızıltaş

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Ergin

Cumhuriyet Halk Partisi: İbrahim Teyfun

HÜDA PAR: Abdulvahap Akkaya

Şehir İttifakı: Burhan Güngör

Bağımsız Aday: İsmail Ayaz

ÇALDIRAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Ferman Yıldırım

DEM Parti: Hatice Atabay / Fettah Hasçelik

Cumhuriyet Halk Partisi: Yakup Aladağ

Yeniden Refah Partisi: Coşkun Saltıkalp

Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Ağyar

HÜDA PAR: Erkan Gül

Şehir İttifakı: Rıdvan Şahin

ÇATAK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Abdurahman Şeylan

DEM Parti: Reşat Eraslan / Gülten Baran

Yeniden Refah Partisi: Emrullah Aydoğan

HÜDA PAR: Muhammet Gültepe

İyi Parti: Cevdet Yılmaz

Zafer Partisi: Rahime Cansu Çelik

Bağımsız Türkiye Partisi: Reşit Coşkun

CHP: Yüksel Eraslan

DEVA Partisi: Zilan Baysal

Saadet Partisi: Mirza Salçuk

EDREMİT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: İsmail Say

DEM Parti: Rabia Başak Koç / Cemil Komi

İyi Parti: Tevfik Polat

CHP: Perihan Günay

Yeniden Refah Partisi: Güven Turgul

Şehir İttifakı: Halit Bitik

HÜDA PAR Erdal Sümen

Bağımsız Aday: Beytullah Şakar

DEVA Partisi: Afet Kuşman Özkaçmaz

Zafer Partisi: Alper Karakoyunlu

Halkın Kurtuluş Partisi: Yahya Kemal

Bağımsız Türkiye Partisi: Maşuk Siyahtaş

Hak ve Özgürlük Partisi: Aydın Ukay

ERCİŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Fatih Çiftçi

DEM Parti: Baran Bilici / Güler Temel

İyi Parti: Mustafa Bay

CHP: Yusuf İzzettin Kılıç

Yeniden Refah Partisi: Şahin Yağar

Zafer Partisi: Kürşat Türkata

Bağımsız Türkiye Partisi: Nurcan Yeşilalan

Gelecek Partisi: Ömer Fidan

HÜDA PAR: Musa Demir

Demokrat Parti: Veysel Demirbaş

Bağımsız Aday: Ömer Faruk Ağaoğlu

Bağımsız Aday: Lokman Çavaş

GEVAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Murat Sezer

DEM Parti: Ruknettin Hakan / Kübra Aktı

Cumhuriyet Halk Patisi: İsa Baran

Yeniden Refah Partisi: Bedirhan Erdem

Şehir İttifakı: İdris Aksona

Zafer Partisi: Tuğra Öğün

Bağımsız Türkiye Partisi: Metin Keman

HÜDA PAR: Ayhan Aydın

GÜRPINAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Hayrullah Tanış

DEM Parti: Mehmet Tahir Ertaş / Mukaddes Karakoç

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Toprak

Şehir İttifakı: Saddık Üçer

HÜDA PAR Fevzi Doğan

Zafer Partisi: Fatih Korkmaz

Bağımsız Türkiye Partisi: Fatih Durmuş

Cumhuriyet Halk Partisi: Eşref Can

Adalet Birlik Partisi: Aydın Taşar

İPEKYOLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: İsa Berge

DEM Parti: Cevdet Altındağ / Canan Uzunay

Cumhuriyet Halk Partisi: Ömer Doğan

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Bilici

Şehir ittifakı: Yılmaz Kılıç

HÜDA PAR: Bedri Bor

İYİ Parti: Serkan Saygın

Büyük Birlik Partisi: Yusuf Coşar

Memleket Partisi: Yeşim Yılmaz

Demokratik Sol Parti: Yeşim Yılmaz

Zafer Partisi: Ahmet Efkan Filiz

Halkın Kurtuluş Partisi: Berfin Nalinci

Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Berge

Hak ve Özgürlük Partisi: Fahri Orman

Milli Yol Partisi: İlknur Bilgili

DEVA Partisi: Cahit Kundakçı

Bağımsız Aday: Muammer Takıs

MURADİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu

DEM Parti: Hediye Sayıner / Barış Yılmaz

Yeniden Refah Partisi: Nezir Güler

HÜDA PAR: Kazım Bilici

Bağımsız Türkiye Partisi: İsmet Topçu

Cumhuriyet Halk Partisi: Fırat Bayçınar

Saadet Partisi: Bilal Sangan

ÖZALP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Atakan Gönülçeken

DEM Parti: Sakine Kutpınar / Ecevit Ceylancı

İyi Parti: Aslan Baylan

Yeniden Refah Partisi: Kemal Şahin

Zafer Partisi: Hadice Atbinici

Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Çelik

Cumhuriyet Halk Partisi: Oktay Sağlam

Milli Yol Partisi: Ali Bayraktutan

HÜDA PAR: Seyithan Erçiçek

Şehir İttifakı: Abdüssemet Keskin

SARAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Mehmet Çelebi

DEM Parti: Davut Acar / Filiz Öztürk

İyi Parti: Kenan Şenkal

Yeniden Refah Partisi: Dilber Gürbüzer

Zafer Partisi: Cevriye Yavuz Doğan

Bağımsız Türkiye Partisi: Nurullah Tarhan

Cumhuriyet Halk Partisi: Kemalettin Araci

HÜDA PAR: Kasım Keklik

Şehir İttifakı: Mustafa Terim

TUŞBA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti: Süleyman Oflas

DEM Parti: Hanım Akkoş / Ümit Keser

İyi Parti: Selim Özgökçe

Büyük Birlik Partisi: Mevlüt Kaya

Yeniden Refah Partisi: Nayif Şabu

Zafer Partisi: Asena Gökçe Benk

Halkın Kurtuluş Partisi: Yılmaz Avcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Mazlum Durmuş

Şehir ittifakı: Ali Katılmış

Cumhuriyet Halk Partisi: Adil Şahinoğlu

HÜDA PAR: Faruk Tasan

Hak ve Özgürlük Partisi: Mehmet Hakkı İdoğ

Milli Yol Partisi: Emrah Tokmak

DEVA Partisi: Mustafa Erad

Bağımsız Aday: Fırat Kuvetli