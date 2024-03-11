31 Mart’a sayılı günler kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Van genelinde çok sayıda adayın yarışacağı yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe için siyasi parti ve bağımsız belediye başkan adayları çalışmalarına devam ediyor.
Van’da büyükşehir belediyesi için 22 kişi aday gösterilirken, 17 aday ile en çok aday gösterilen ilçe İpekyolu oldu. 15 aday ile Tuşba ikinci en çok adayın yarışacağı ilçe olacak. 7 aday ile Çaldıran ise Van’da en az aday gösterilen ilçe durumunda.
31 Mart Pazar günü vatandaşlar yerel yönetim için sandık başına giderek seçimlerini yapacak.
Seçimlerde yarışacak parti ve aday isimleri şu şekilde;
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:
- Adalet Ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Abdulahat Arvas
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM): Abdullah Zeydan/Neslihan Şedal
- Cumhuriyet Halk Partisi: Şükrü Şahar
- Yeniden Refah Partisi: Abdullah Sadıksoy
- İyi Parti: Abdullah Akbaş
- Memleket Partisi: Ali Ertuğrul Aybey
- Demokratik Sol Parti: Tuğçe Tekçe Ermiş
- Türkiye Komünist Partisi: Onur Yılmaz
- Zafer Partisi: Mehmet Emin Özbey
- Halkın Kurtuluş Partisi: Sait Kıran
- Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Altıntaş
- Bağımsız Türkiye Partisi: Zeynep Selim Keleş
- Yeni Türkiye Partisi: Mihraç Deger
- Hür Dava Partisi: Mehmet Mehdi Oğuz
- Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdulmenaf Kıran
- Demokrat Parti: Hasan Kedali
- Millet Partisi: Rafet Kaya
- Milli Yol Partisi: Sinan Bilgili
- Demokrasi Ve Atılım Partisi: Erkan İrven
- Saadet Partisi/Gelecek Partisi (Şehir İttifakı): Özay İlhan
- Vatan Partisi: Mehmet Emin Ari
- Bağımsız Aday: İdris Ahi
BAHÇESARAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Remzi Orhan
- DEM Parti: Ayvaz Hazır
- İyi Parti: İlhami Burta
- Yeniden Refah Partisi: Meki Arvas
- Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Karakoç
- HÜDA PAR: İskender Botan
- Cumhuriyet Halk Partisi: Gülten Orhan
- DEVA Partisi: İbrahim Tiryak
- Şehir İttifakı: Kayhan Kılıç
- Bağımsız aday: Mehmet Garip Aykut
BAŞKALE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Lokman Ertuş
- Dem Parti: Şengül Polat / Feyzi Caner
- İyi Parti: Hikmet Kızıltaş
- Yeniden Refah Partisi: Murat Kızıltaş
- Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Ergin
- Cumhuriyet Halk Partisi: İbrahim Teyfun
- HÜDA PAR: Abdulvahap Akkaya
- Şehir İttifakı: Burhan Güngör
- Bağımsız Aday: İsmail Ayaz
ÇALDIRAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Ferman Yıldırım
- DEM Parti: Hatice Atabay / Fettah Hasçelik
- Cumhuriyet Halk Partisi: Yakup Aladağ
- Yeniden Refah Partisi: Coşkun Saltıkalp
- Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Ağyar
- HÜDA PAR: Erkan Gül
- Şehir İttifakı: Rıdvan Şahin
ÇATAK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Abdurahman Şeylan
- DEM Parti: Reşat Eraslan / Gülten Baran
- Yeniden Refah Partisi: Emrullah Aydoğan
- HÜDA PAR: Muhammet Gültepe
- İyi Parti: Cevdet Yılmaz
- Zafer Partisi: Rahime Cansu Çelik
- Bağımsız Türkiye Partisi: Reşit Coşkun
- CHP: Yüksel Eraslan
- DEVA Partisi: Zilan Baysal
- Saadet Partisi: Mirza Salçuk
EDREMİT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: İsmail Say
- DEM Parti: Rabia Başak Koç / Cemil Komi
- İyi Parti: Tevfik Polat
- CHP: Perihan Günay
- Yeniden Refah Partisi: Güven Turgul
- Şehir İttifakı: Halit Bitik
- HÜDA PAR Erdal Sümen
- Bağımsız Aday: Beytullah Şakar
- DEVA Partisi: Afet Kuşman Özkaçmaz
- Zafer Partisi: Alper Karakoyunlu
- Halkın Kurtuluş Partisi: Yahya Kemal
- Bağımsız Türkiye Partisi: Maşuk Siyahtaş
- Hak ve Özgürlük Partisi: Aydın Ukay
ERCİŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Fatih Çiftçi
- DEM Parti: Baran Bilici / Güler Temel
- İyi Parti: Mustafa Bay
- CHP: Yusuf İzzettin Kılıç
- Yeniden Refah Partisi: Şahin Yağar
- Zafer Partisi: Kürşat Türkata
- Bağımsız Türkiye Partisi: Nurcan Yeşilalan
- Gelecek Partisi: Ömer Fidan
- HÜDA PAR: Musa Demir
- Demokrat Parti: Veysel Demirbaş
- Bağımsız Aday: Ömer Faruk Ağaoğlu
- Bağımsız Aday: Lokman Çavaş
GEVAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Murat Sezer
- DEM Parti: Ruknettin Hakan / Kübra Aktı
- Cumhuriyet Halk Patisi: İsa Baran
- Yeniden Refah Partisi: Bedirhan Erdem
- Şehir İttifakı: İdris Aksona
- Zafer Partisi: Tuğra Öğün
- Bağımsız Türkiye Partisi: Metin Keman
- HÜDA PAR: Ayhan Aydın
GÜRPINAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Hayrullah Tanış
- DEM Parti: Mehmet Tahir Ertaş / Mukaddes Karakoç
- Yeniden Refah Partisi: Mehmet Toprak
- Şehir İttifakı: Saddık Üçer
- HÜDA PAR Fevzi Doğan
- Zafer Partisi: Fatih Korkmaz
- Bağımsız Türkiye Partisi: Fatih Durmuş
- Cumhuriyet Halk Partisi: Eşref Can
- Adalet Birlik Partisi: Aydın Taşar
İPEKYOLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: İsa Berge
- DEM Parti: Cevdet Altındağ / Canan Uzunay
- Cumhuriyet Halk Partisi: Ömer Doğan
- Yeniden Refah Partisi: Mehmet Bilici
- Şehir ittifakı: Yılmaz Kılıç
- HÜDA PAR: Bedri Bor
- İYİ Parti: Serkan Saygın
- Büyük Birlik Partisi: Yusuf Coşar
- Memleket Partisi: Yeşim Yılmaz
- Demokratik Sol Parti: Yeşim Yılmaz
- Zafer Partisi: Ahmet Efkan Filiz
- Halkın Kurtuluş Partisi: Berfin Nalinci
- Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Berge
- Hak ve Özgürlük Partisi: Fahri Orman
- Milli Yol Partisi: İlknur Bilgili
- DEVA Partisi: Cahit Kundakçı
- Bağımsız Aday: Muammer Takıs
MURADİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu
- DEM Parti: Hediye Sayıner / Barış Yılmaz
- Yeniden Refah Partisi: Nezir Güler
- HÜDA PAR: Kazım Bilici
- Bağımsız Türkiye Partisi: İsmet Topçu
- Cumhuriyet Halk Partisi: Fırat Bayçınar
- Saadet Partisi: Bilal Sangan
ÖZALP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Atakan Gönülçeken
- DEM Parti: Sakine Kutpınar / Ecevit Ceylancı
- İyi Parti: Aslan Baylan
- Yeniden Refah Partisi: Kemal Şahin
- Zafer Partisi: Hadice Atbinici
- Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Çelik
- Cumhuriyet Halk Partisi: Oktay Sağlam
- Milli Yol Partisi: Ali Bayraktutan
- HÜDA PAR: Seyithan Erçiçek
- Şehir İttifakı: Abdüssemet Keskin
SARAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Mehmet Çelebi
- DEM Parti: Davut Acar / Filiz Öztürk
- İyi Parti: Kenan Şenkal
- Yeniden Refah Partisi: Dilber Gürbüzer
- Zafer Partisi: Cevriye Yavuz Doğan
- Bağımsız Türkiye Partisi: Nurullah Tarhan
- Cumhuriyet Halk Partisi: Kemalettin Araci
- HÜDA PAR: Kasım Keklik
- Şehir İttifakı: Mustafa Terim
TUŞBA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;
- AK Parti: Süleyman Oflas
- DEM Parti: Hanım Akkoş / Ümit Keser
- İyi Parti: Selim Özgökçe
- Büyük Birlik Partisi: Mevlüt Kaya
- Yeniden Refah Partisi: Nayif Şabu
- Zafer Partisi: Asena Gökçe Benk
- Halkın Kurtuluş Partisi: Yılmaz Avcı
- Bağımsız Türkiye Partisi: Mazlum Durmuş
- Şehir ittifakı: Ali Katılmış
- Cumhuriyet Halk Partisi: Adil Şahinoğlu
- HÜDA PAR: Faruk Tasan
- Hak ve Özgürlük Partisi: Mehmet Hakkı İdoğ
- Milli Yol Partisi: Emrah Tokmak
- DEVA Partisi: Mustafa Erad
- Bağımsız Aday: Fırat Kuvetli