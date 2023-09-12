Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van'ın bazı bölgelerinde inşaatı tamamlanmayan veya geçici kabulü yapılmayan okullarda ders başı yapılamadı. O okullara gidecek öğrenciler ise büyük mağduriyet yaşadı. Bu okullardan biri de İpekyolu İlçesinde İkinisan İlkokulu'nun hemen yanında bulunan Şefkat Anaokulu.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler bu yıl tamamlanan İkinisan İlkokulu'nda ders başı yaparken, söz konusu okulun yanında geçtiğimiz yıl yeniden yapılan Şefkat Anaokulu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilemedi. Okul dışarıdan bakıldığında tamamlanmış görünse de, eksikliklerinin olduğu ve geçici kabulünün yapılmadığı ifade ediliyor.

Okula 3 yüzden fazla öğrenci kayıt yaptırırken, söz konusu ana okulu öğrencilerinin sadece bir bölümü Vankulu İlkokulu'nun yanındaki birkaç derslikte eğitim görebiliyor. Okul yetkilileri ise Şefkat Anaokulu'nun bir iki hafta içinde hizmete girmemesi halinde öğrencilerin büyük mağduriyet yaşayacağını dile getiriyor.

Veliler ise çocuklarının üzüldüğünü ifade ederek, "Çocuklarımız aylardır tamamlanması beklenen okullarına gitmek için sabırsızlanıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda tamamlanmış görünen okulun açılmadığını gördük. Haftalardır yetkililerle görüşüyoruz, okulun açılması noktasında çaba gösterilmesini istiyoruz.

Fakat ne hikmetse çalışmaların istenildiği gibi yapılmadığına şahit olduk. Çocuklarımızın, kendi ikametgâhlarından çok uzak bir bölgede, Vankulu İlkokulu'nun yanında sadece birkaç derslikten oluşan küçücük bir alanda eğitim görmesi mümkün değil. Şefkat Anaokulu'nun bir an önce hizmete açılmasını ve çocuklarımızın kendi okullarında eğitim görmesini arzuluyoruz" yorumunda bulundular. Öte yandan birinci dönem ara tatil

van bölge gazetesi