Geçtiğimiz haftalarda Van’ı da ziyaret ederek, yürütülen kültür ve turizm faaliyetleriyle ilgili yerinde izleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinde de müze ve ören yerlerinin ziyarete açık olacağını belirtti.

Buna göre Van’da bulunan Van Müzesi, Akdamar Kilisesi ve Anıt Müzesi Örenyeri, Van Kalesi Örenyeri, Hoşap Kalesi ve Çavuştepe Kalesi Örenyerini bayram tatili süresince ziyaret etmek mümkün olacak.

Bayram süresi boyunca ziyaret edilebilecek Akdamar Kilisesi ve Anıt Müzesi Örenyeri’ne 290 lira giriş ücreti veya müzekart ile giriş yapılabilecek.

Van Kalesi ile Van Müzesi’ni 70 lira giriş bedeli veya müzekart ile bayram tatili boyunca ziyaret etmek mümkün olacak.

Hoşap ve Çavuştepe kaleleri ise ücretsiz şekilde ziyaret edilebilecek.