WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Ramazan Bayramına iki gün kala vatandaşların çarşı pazardaki bayram hazırlıkları sürüyor. Market, kuruyemiş, pastahane, konfeksiyon, lokanta gibi sektörlerde satış patlaması yaşanıyor. Bayramların vazgeçilmez adetlerinden olan tatlı ve bayram şekeri fiyatları da fahiş fiyatlara görücüye çıktı. Geçen bayramlara oranla yüzde yüzün üzerinde zam gören tatlı ve bayram şekerinin kilo ile alışı grama düştü.

Bayramlık şeker ve tatlının fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar duruma isyan ederken, satıcılar ise maliyetlerin artmasından dolayı fiyat güncellemesi yaptıklarını belirtti.

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan vatandaşlar "Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Bayram şekeri geçen seneye oranla çok arttı ve fahiş fiyatlara satılıyor. Garibanlar bayramda bile bunun ezikliğini yaşayacak. Evine yarım kilo bile bayram şekeri alamayan insanlar var. Her gün her şeyin fiyatı artıyor. Birilerinin buna dur demesi lazım" ifadelerini kullandı.

Marketlerde satışa sunulan bayram şekerlerinde fiyat aralığı 40 ile 90 TL arası iken çikolata fiyatları ise çeşitlerine göre 180-400 TL tutarlarında tezgahlarda yer alıyor...