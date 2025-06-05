Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri tarafından yürütülen denetimlerde, özellikle tatlı imalathaneleri ve marketler mercek altına alındı. Denetimlerde; genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların bone ve eldiven kullanımı, ilaçlama uygulamaları ile iş yeri ruhsatları detaylı bir şekilde kontrol edildi.

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Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: İHA