Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tezgahlar bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donatıldı. Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkala birçok esnaf, iş yerinin önünü ve reyonlarını bayram şekerleriyle süsledi.

Esnafın bayram hazırlıklarını günler öncesinden tamamladığını belirten Van ESOB Başkanı İsa Berge, dünyanın zor günlerden geçtiğini yeniledi. Pandemi süreci ile başlayan ekonomik dalgalanmanın tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Berge, “Çok şükür ülkemiz hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek yenilemeyi, ekonomiyi yakaladı ve güzel bir denge sağladı.

Pandemi sürecinden sonraki ekonomik dalgalanmayı şu anki süreçle mukayese ettiğimizde, şu an çok güzel günler geçiriyoruz. Çarşımız cıvıl cıvıl. Özellikle İran ticaretinin olması ve İran turizmiyle entegre bir il olmamız hasebiyle otellerimiz, konaklama tesislerimizin doluluk oranı iyi” dedi.

"Van'ı görmeden ölmeyin"

Bir şehrin ekonomisini yerel esnafın sağladığını vurgulayan Berge, “Bizim tüm halkımıza mesajımız, lütfen yerel esnafı destekleyelim. Yerel esnaf kara gün dostudur. Büyük zincir marketleri yerel ekonomiyi ilde durdurmayıp, kendi üst merkezlerine para aktarmaktadır.

Halkımızdan ricamız; yerel esnafı destekleyerek ekonomiye katkı sunalım. Van ekonomisi güçlüdür, canlıdır. Özellikle turizme entegre olan bir şehiriz. Bizim dış turizmin yanında iç turizm bağlantımız da güçlüdür. Bu çerçevede bütün ülkeye çağrımız; Van’ı görmeden ölmeyin.

Van efsane bir şehirdir. Boşuna ‘Dünyada Van, ahirette iman’ dememişler. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın bayramını kutluyor, bayramın esnafımıza, halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.İHA