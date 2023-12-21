Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber

Van'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol A Erkek Müsabakaları tamamlandı. Okullar arası basketbol müsabakalarının finali büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için mücadele eden okul takımlarının performansı izleyenler tarafından beğeni aldı.

İl genelinde düzenlenen liseler arası erkek basketbol müsabakalarında final maçı büyük bir heyecana sahne oldu.

Şampiyonluk maçında Nazmi Arıkan Fen Lisesi basketbol takımı ile İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi basketbol takımları karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan müsabakayı kazanan Nazmi Arıkan Fen Lisesi şampiyon olurken, İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi 2. oldu.

Okul Sporları Basketbol A Erkek Müsabakalarında 3.’lüğü ise Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi göğüsledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Harun Kutlu ve Recep Türk, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük’ün katılımı ile dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verildi.