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Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve Mazıdağı Fosfatspor maçı öncesi oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılan Van Gölüspor, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ligin 10. haftasında deplasmanda lider Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya gelen Van temsilcisi sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, 20. dakikada Volkan Kandemir'in kırmızı kart görmesinden dolayı yaklaşık olarak 70 dakika 10 kişi ile mücadele etti.

Lider Mazıdağı Fosfatspor maçı öncesi ligde oynadığı son dört maçta sahadan galibiyetle ayrılan Van Gölüspor, deplasmanda karşılaştığı Mardin temsilcisi karşısında istediği sonuca ulaşamadı. Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 10. hafta müsabakaları Çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Sahasında konuk ettiği Van Gölüspor'u 3-2 mağlup eden Mazıdağı Fosfatspor puanını 27'ye yükseltirken, deplasmanda Yeşil Vartospor'u 1-0 mağlup eden Bitlis Özgüzelderespor ise 27 puan +14 averajla lideri takibini sürdürdü. Deplasmanda karşılaştığı Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u 4-0 mağlup eden Şırnak Petrolspor, puanını 25'ye yükseltirken, karşılaştığı Batman Kayraspor'u 1-0'la geçen Diyarbakırspor ise 25 puan +19 averajla Batman temsilcisini takibini devam ettirdi.

Konuk ettiği Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u 2-1 mağlup eden Bağlar Belediyespor, puanını 22'ye yükseltirken, Van temsilcisi Van Gölüspor ise 13 puanda kaldı. Deplasmanda karşılaştığı Çınar Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Diyarbakır Yenişehir Belediyespor 13 puanla sekizinci sırada yükselirken, Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor ise 11 puanla sekizinci sırada yer aldı. Kayabağlar Belediyesi 8 puanda kalırken, Batman Kayra Spor Kulübü ise 6 puanla kaldı. Yeşil Varto Spor ve Diyarbakır Adaletspor'un 4 puanı bulunurken, Çınar Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

11. HAFTA KARŞILAŞMALARI…

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 11. hafta müsabakaları 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak. Lider Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda Şırnak Petrolspor'la karşılaşırken, temsilcimiz Van Gölüspor sahasında Yeşil Vartospor'u konuk edecek. Yenişehir Belediyespor sahasında Batman Kayraspor'u konuk ederken, Bağlar Belediyespor deplasmanda Bitlis Özgüzelderespor'la karşılaşacak. Diyarbakırspor, Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'la karşılaşırken, Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor sahasında Diyarbakır Adaletspor'u konuk edecek. Çınar Belediyespor haftayı BAY geçecek.