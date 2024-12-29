Hava şartlarının olumsuz seyretmesi balık fiyatlarına yansıdı. Tezgâhlarda yerini alan hamsi, somon, Van balığı, çipura, istavrit, levrek gibi balıklar fiyat artışlarından en çok etkilenen çeşitler arasında yer alıyor.

Balıkçı esnafları, fiyatlar yüksek olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini satışlarda çok fazla değişkenlik olmadığını ifade ediyor. Fiyatı son haftalara göre en çok artan balıklar hamsi, Norveç somonu ve levrek oldu.

Van’da güncel balık fiyatları şu şekilde (KG);

Van Balığı (İnci Kefali): 120 TL

Hamsi: 220 TL

Çipura: 450 TL

Norveç Somon: 750 TL

İstavrit: 200 TL

Palamut: 250 TL

Kırmızı Benekli Alabalık: 450 TL

Alabalık: 350 TL

Deniz Levrek: 450 TL

Karadeniz Levrek: 350 TL

Mercan: 230 TL

Sarı Kanat: 500 TL

Mezgit: 220 TL

Barbun: 340

Yılan Balığı: 450 TL

Çinekop: 450 TL

Kırlangıç: 250 TL

Gümüş: 250 TL

Lagos: 750 TL