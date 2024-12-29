Hava şartlarının olumsuz seyretmesi balık fiyatlarına yansıdı. Tezgâhlarda yerini alan hamsi, somon, Van balığı, çipura, istavrit, levrek gibi balıklar fiyat artışlarından en çok etkilenen çeşitler arasında yer alıyor.
Balıkçı esnafları, fiyatlar yüksek olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini satışlarda çok fazla değişkenlik olmadığını ifade ediyor. Fiyatı son haftalara göre en çok artan balıklar hamsi, Norveç somonu ve levrek oldu.
Van’da güncel balık fiyatları şu şekilde (KG);
Van Balığı (İnci Kefali): 120 TL
Hamsi: 220 TL
Çipura: 450 TL
Norveç Somon: 750 TL
İstavrit: 200 TL
Palamut: 250 TL
Kırmızı Benekli Alabalık: 450 TL
Alabalık: 350 TL
Deniz Levrek: 450 TL
Karadeniz Levrek: 350 TL
Mercan: 230 TL
Sarı Kanat: 500 TL
Mezgit: 220 TL
Barbun: 340
Yılan Balığı: 450 TL
Çinekop: 450 TL
Kırlangıç: 250 TL
Gümüş: 250 TL
Lagos: 750 TL