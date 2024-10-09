Soğuk havaların da etkisiyle denizlerde avlanan balıklar Van’da tezgâhları süslemesiyle beraber yoğun ilgi görüyor.

Özellikle Van Gölünde avlanan Van Balığı (İnci Kefali) ile beraber birçok balık türü de tezgâhlarda yerini aldı. En çok rağbet gören balık çeşidini ise Van Balığı ile birlikte, hamsi ve istavrit oluşturuyor.

Van’daki balıkçılar, balık satışı ile birlikte isteğe göre temizleme ve pişirme de yapıyor. Gösterilen ilgiden dolayı balıkçılar pişirme için saat veriyor ve talebe göre sıra oluşturuluyor.

“DENİZ ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ”

Havaların soğumasıyla beraber daha çok balık satışının başladığını belirten Balıkçı esnafı Sinan Ağtak, “Çok fazla balık çeşidimiz var ve yoğun ilgi görüyor. Van Balığı, çupra, levrek, palamut, uskumru, sarı kanat, barbun, istavrit, alabalık, somon, mercan, mezgit, kalamar, karides, hamsi gibi balıklar mevcut. Bu balıklar içerisinde Van balığı, istavrit ve hamsi ile birlikte, çupra, levrek ve palamuda da yoğun ilgi var. Farklı tatlar almak isteyen vatandaşlar sarı kanat, somon gibi balıkları tercih ederken genel olarak da Van balığı ve hamsi de istekler arasında yer alıyor.” dedi.

“ETİKETLİ TAZE BALIK TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN”

Balık alırken etiketine ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Balıkçı Ağtak, “Balıkların fiyatı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bizde her zaman taze ve etiketli balık bulunur. Etiketlerde son kullanım tarihleri de yer alır. Örneğin bir çupranın kullanım ömrü 15 gündür. Vatandaşlar bunlara çok dikkat etsin, 16.gün tüketilmemesi gerekiyor. Balığı tezgahlarda alırken de tazeliğine dikkat etsinler. Örneğin bir balığın rengi solmuşsa taze değil, balığın pulu dökülmüşse veya balığın kulağının içine bakılsın sarımsı ya da beyazımsı bir renk ise alınmasın. Koyu kırmızı veya açık kırmızı renk varsa tazedir ve tüketilsin.” ifadelerini kullandı.

“BALIK TEMİZLENMESİ VE PİŞİRİLMESİ DE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Balık temizliği ve pişirilmesinin de yapıldığını belirten Ağtak, “Tüm balık çeşitlerini müşterilerimize isteğe göre temizliyoruz. Talep doğrultusunda pişirilmesini de yapıyoruz. Pişirirken her bir tavaya ayrı yağ kullanıyoruz. Müşterilerimizin isteğine bağlı olarak küçük tava veya büyük tavada uygun fiyatlarla pişiriyoruz. Van halkı da genellikle Van balığı, hamsi ve istavrit tercih ediyor. B12 vitamini bakımından önemli olduğu için diğer balıkları da tüketmelerini öneririm. Çekirdek aile ortalama 1 ya da 1 buçuk kilo tercih ederken geniş aileler ise 3-4 kilo civarı tercih edebiliyor. Balık sağlıktır, bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Van’da balık fiyatları ise şu şekilde;

Van Balığı 60 TL’den satışa sunulurken istavrit 100, hamsi 120, çupra 300, levrek 270, palamut tane 150, uskumru 200, sarı kanat 200, barbun 250, alabalık 200, somon 200, mercan 180, mezgit 120, kalamar 500, karides ise 500 TL’den satışa suluyor.