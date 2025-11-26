Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in öldüğü silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan S.K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Van'da 23 Kasım'da Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından 24 Kasım'da adliyeye sevk edilen avukat B.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
