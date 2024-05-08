Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 9 Mayıs Avrupa Günü'nü çeşitli etkimlikler ile kutluyor. Bugün burada Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Haïdouti Orkestar Konseri ile biz de Avrupa Günü'nü kutluyoruz. Van AB Bilgi Merkezi; AB Türkiye Delegasyonu'na bağlı Türkiye'de bulunan 18 AB Bilgi Merkezinden biri olarak kültür ve sanat faaliyetleri yürütüyor. Bugün de bu güzel etkinlik kapsamında bir aradayız. Soğuk havada bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İçimizi ısıtacak müzik dolu bir gece yaşamanızı dileriz."

Bu yıl Avrupa Günü kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren Oruç, "9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl İstanbul ve Ankara’da iki ayrı resepsiyonla kutlanacak. Kutlamaların sloganları ise “Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz” ve “Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah” olacak. 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Mayıs ayı boyunca konser ve etkinlikler yapılacak. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra bu yıl ilk kez iki ayrı şehirde 9 Mayıs Avrupa Günü resepsiyonu düzenlenecek. Haliç Kongre Merkezi’nde 7 Mayıs’ta gerçekleşecek resepsiyona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ev sahipliği yapacak. Resepsiyonda Barbaros sahne performansı sergileyecek. 9 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek resepsiyon ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Yarattığımız, Paylaştığımız Ortak Miras” temalı dijital fotoğraf sergisini açacak. Sergi, AB ve Türkiye’nin birlikte desteklediği ortak kültürel miras projelerinin fotoğraflarından oluşuyor." Dedi.

"Haïdouti Orkestrası" Türkiye’de

Oruç Fransa'dan gelen Haïdouti Orkestar'ı hakkında bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı:

"Haïdouti Orkestar; Avrupa Günü kapsamında 7-11 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de bir dizi konser verecek. Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden müzisyenlerin oluşturduğu topluluk ilk konserini Van'da daha sonra sırasıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri’de dinleyicilerle buluşacak. Topluluk Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ezgilerini içeren çok kültürlü repertuarıyla birlik ve dayanışma mesajları verecek. Konserlerin tümü ücretsiz olacak. Haïdouti Orkestrası konserleri AB Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla düzenleniyor."

Konser sonrası; Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş, Mehmet Değer ve Ömer Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yaren, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari ve kurul üyeleri tarafından Haïdouti Orkestar üyelerine düzenledikleri konser için teşekkür edildi.