Av yasağının olduğu 3 aylık süreçte Van’ın Gevaş, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kolluk kuvvetleri tarafından sıkı önlemler alındı ve kaçak avcılığın önüne geçilmeye çalışıldı.

Sıkı denetimler olmasına rağmen zaman zaman gölün bazı bölgelerinde ve gölü besleyen bazı dere yataklarında kaçak avlananlar oldu. Ancak sıkı takiple kaçak avlanan çok miktarda balık ele geçirildi.

“CİDDİ ADIMLAR ATMIŞ OLDUK”

Wanhaber’e konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Kaçak avcılığın önüne geçerek büyük oranda yol kat ettik ve Van Balığının nesli için ciddi adımlar atmış olduk” dedi.

Denetimler olmasına rağmen kaçak avcılığa soyunanların da olduğunu belirten İl Müdürü Görentaş, “Van Balığı neslinin korunması için her adımı atıyoruz. 3 aylık sıkı denetim sonucunda kolluk kuvvetlerimiz tarafından 77 ton kaçak balık ele geçirildi. Ele geçirilen 20 ton balığın da canlı olduğu tespit edildi. Canlı yakalanan balıklar tekrar göl sularına bırakılırken diğer balıklar ise imha edildi” ifadelerini kullandı.