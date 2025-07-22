Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’da 2 muhtelif arsanın da olduğu 56 ilde 642 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Van’da satışa çıkarılan arsalar İpekyolu ilçesinde bulunuyor.

MÜZAYEDELER HANGİ TARİHTE OLACAK?

Arsa satışları için müzayedeler 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

5 Ağustos’ta ki müzayede Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için yapılacak.

VAN’DAKİ ARSA SATIŞI 6 AĞUSTOS’TA

6 Ağustos’ta ise Van, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya peşin ödeme ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

Kentsel Dönüşüm Başbakanlığı tarafından, Van’ın İpekyolu ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsalar Şafak Mahallesi ve Şerefiye Mahallesinde bulunuyor.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.