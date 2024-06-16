Van'ın İpekyolu ilçesinde akşam saat 01:40 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza arefe gecesi saat 01:40 sıralarında İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Audi marka lüks bir araç ile hafif ticari bir araç eski emniyet kavşağında kaza yaptı.

Çarpışma sonrası duramayan Audi marka araç yol kenarındaki refüje çarparken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, kazada ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.