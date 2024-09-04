Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için önemli bir düzenleme yaparak Van’daki tüm öğrencileri etkileyecek bir karara imza attı. Artık sınıflarda cep telefonu ve diğer bilişim araçları bulundurmak yasak! Bu gelişme, Van'daki eğitim ortamında büyük değişikliklere yol açacak.

Vanlı Öğrenciler Okula Dönüşte Zorluk Çekecek

Van’daki öğrenciler, yaz tatilinde tablet ve telefonlarla vakit geçirdi. Ancak, 9 Eylül’de çalacak ders ziliyle birlikte, sınıf içinde bu cihazlarla eğitim alabilecekleri imkanlardan yoksun kalacaklar. MEB'in yeni düzenlemesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da öğrencilerin dikkatlerini derse odaklamalarını zorlaştırabilir.

UNESCO'dan Van’a Ulaşan Küresel Mesaj

UNESCO, "2023 Küresel Eğitim İzleme" raporunda, okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Van’daki eğitimcilerin de bu rapordan esinlenerek, öğrencilerin düşük eğitim performansını ve duygusal istikrarını korumak amacıyla cep telefonu kullanımına karşı çıktığı görülüyor.

Uzman Görüşü: Van’a Özgü Çözüm

MEF Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Van’daki okullarda telefon kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Okulda cep telefonu kullanılması, çocukların dikkatini dağıtıyor ve sosyal ilişkilerini zayıflatıyor," diyen Selçuk, Vanlı öğrencilerin bu yasaktan olumlu etkilenebileceğini savundu. Eğitimde dijital teknolojiden yararlanmanın önemine de vurgu yaptı.

Sınıf Anneleri Van’da Tarih Oluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van’daki okulları da kapsayan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Sınıf annesi uygulamasının neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle yasaklandığını belirten Tekin, "Van’daki okullarımızda bu tür desteklere izin vermeyeceğiz," dedi. Bu durum, velilerin okuldaki rollerini de değiştirecek.

Vanlı öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde cep telefonlarından yoksun bir şekilde daha odaklı bir eğitim almaya çalışacaklar. Ancak bu değişikliklerin, öğrencilerin sosyal yaşamları üzerindeki etkileri merak konusu. Van'da eğitimdeki bu dönüşüm, öğrencilerin geleceği için ne anlama gelecek? Zamanla göreceğiz.