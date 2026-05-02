Amedspor’un Süper Lig’e çıkması Van’da da sevinçle karşılandı. Bölge futbolu adına önemli bir başarının elde edilmesi, Vanlı sporseverler arasında heyecan yarattı.

Daha önce Süper Lig’e çıkan ilk bölge takımı Erzurumspor FK olmuştu. Üst lige çıkma şansını son haftaya bırakan Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır deplasmanında 3-3 kalarak Süper Lig biletini aldı.

Karşılaşma için Van Kent Meydanı’nda İpekyolu Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu. Maçı meydanda takip eden yüzlerce futbolsever, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini büyük bir coşkuyla kutladı.

90 dakika boyunca heyecanla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte tezahüratlarla kutlama yaptı. Kentte renkli görüntüler oluşurken, sporseverler tezahüratlar eşliğinde sevinçlerini sürdürdü.