Seçim takvimi açıklandığı andan itibaren takvimde öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışma yürüten AK Parti'de 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı.

Van'dan milletvekili olmak isteyen 97 kişi başvurularını tamamladı. AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 olurken, Van'da ise bu sayı 97 kişi olarak gerçekleşti.

Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek, 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.

Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN 517 BAŞVURU

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesinden 619, İç Anadolu Bölgesinden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesinden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 761 başvuru alındı.

Van'dan milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan 97 kişinin 13'ü kadınlardan oluşurken, 84'ü ise erkeklerden oluştu.

Van'dan başvuran 97 kişinden 82'sinin birinci tercihi Van olurken, 15 kişinin tercihi ise başka illerde oldu.

AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre,

Türkay Özbek Adem Çügen Tufan Tunç Abdulahat Arvas Fatih Çiftci Yasemin Arvas Şaban Gültepe Serhat Furkan Öztürkçü Ali İhsan Çınarbay Muhammed Burak Haktanır Muhammed Çalağan Haci Demiroğlu Veysel Ürüm Mehtap Alter Üstünkaya Gül Taş Abdulmenaf Turan Veysel Arslantosun Yeliz Çelik Yakup Altun Taner Koçak Bedir Akbulut Uğur Güvener Çetin Can Muhammed Musab İnanç Enis Çelik Burak Gültepe Mehmet Yekdeş Kayhan Türkmenoğlu İdris Saim Güven, Zahir Soğanda Memet Yıldız Levent Subaşı Ali Hakan Yavuz Yusuf Adli Selahattin Sönmezsoy Cemil Nalbantoğlu Yıldırım Yıldız Hamide Toprak Ümmüebiha Sinoğlu Muhammed Affan Orhan Selma Biçek Çağatay Akyol İbrahim Bozkurt Mariye Kırmızıaltın Semih Uzun Yunus Emre Aydin Eren Adıgüzel Azad Kartal Özal Matur Emrullah Matur Muhammed Mücahit Arvas Suzan Türkoğlu Murat Cahit Gül Nimetullah Arvas İlhami Taşdemir Adnan İnanç Cevdet Yıldız Muhammed Fadıl Arvas Çetin Ebinç Abdullah Aras Fatma Deger Ergenç Kenan Ateş İrfan Kartal Paşa Kurşunluoğlu Ömer Arvas Adnan Yörük İsmail Demir Ömer Faruk Karakurt Özge Burak Değer Cihan Saydaş Havva Duran Malik Özbey Nedim Sağlam Ferhat Yaşar Mehmet Ali Bilgili Seyfullah Çelenk Veysi Dayan Abdulmecit Tarhan Galip İlhaner Ahmet Erdoğan Ebubekir Kaçmaz Harun Çelik Osman Nuri Gülaçar Berrin Sürmeli Hatice Erdoğan Nizamettin Ağar Savaş Nurullah Kıylık Celal Şevgin Abdullah Sadıksoy Zübeyt Hakan Perihanoğlu Mehmet Fesih Hançınar Cengiz Yağiz Ali Zor Yusuf Uman Murat Demir Ahmet Koçak Osman Kızılban

Aday adaylık için başvuran isimler oldu.

Van Bölge Gazetesi