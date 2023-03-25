Seçim takvimi açıklandığı andan itibaren takvimde öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışma yürüten AK Parti'de 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı.

Van'dan milletvekili olmak isteyen 97 kişi başvurularını tamamladı. AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 olurken, Van'da ise bu sayı 97 kişi olarak gerçekleşti.

Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek, 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.

Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN 517 BAŞVURU

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesinden 619, İç Anadolu Bölgesinden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesinden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 761 başvuru alındı.

Van'dan milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan 97 kişinin 13'ü kadınlardan oluşurken, 84'ü ise erkeklerden oluştu.

Van'dan başvuran 97 kişinden 82'sinin birinci tercihi Van olurken, 15 kişinin tercihi ise başka illerde oldu.

AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre,

  1. Türkay Özbek
  2. Adem Çügen
  3. Tufan Tunç
  4. Abdulahat Arvas
  5. Fatih Çiftci
  6. Yasemin Arvas
  7. Şaban Gültepe
  8. Serhat Furkan Öztürkçü
  9. Ali İhsan Çınarbay
  10. Muhammed Burak Haktanır
  11. Muhammed Çalağan
  12. Haci Demiroğlu
  13. Veysel Ürüm
  14. Mehtap Alter Üstünkaya
  15. Gül Taş
  16. Abdulmenaf Turan
  17. Veysel Arslantosun
  18. Yeliz Çelik
  19. Yakup Altun
  20. Taner Koçak
  21. Bedir Akbulut
  22. Uğur Güvener
  23. Çetin Can
  24. Muhammed Musab İnanç
  25. Enis Çelik
  26. Burak Gültepe
  27. Mehmet Yekdeş
  28. Kayhan Türkmenoğlu
  29. İdris Saim Güven,
  30. Zahir Soğanda
  31. Memet Yıldız
  32. Levent Subaşı
  33. Ali Hakan Yavuz
  34. Yusuf Adli
  35. Selahattin Sönmezsoy
  36. Cemil Nalbantoğlu
  37. Yıldırım Yıldız
  38. Hamide Toprak
  39. Ümmüebiha Sinoğlu
  40. Muhammed Affan Orhan
  41. Selma Biçek
  42. Çağatay Akyol
  43. İbrahim Bozkurt
  44. Mariye Kırmızıaltın
  45. Semih Uzun
  46. Yunus Emre Aydin
  47. Eren Adıgüzel
  48. Azad Kartal
  49. Özal Matur
  50. Emrullah Matur
  51. Muhammed Mücahit Arvas
  52. Suzan Türkoğlu
  53. Murat Cahit Gül
  54. Nimetullah Arvas
  55. İlhami Taşdemir
  56. Adnan İnanç
  57. Cevdet Yıldız
  58. Muhammed Fadıl Arvas
  59. Çetin Ebinç
  60. Abdullah Aras
  61. Fatma Deger Ergenç
  62. Kenan Ateş
  63. İrfan Kartal
  64. Paşa Kurşunluoğlu
  65. Ömer Arvas
  66. Adnan Yörük
  67. İsmail Demir
  68. Ömer Faruk Karakurt
  69. Özge Burak Değer
  70. Cihan Saydaş
  71. Havva Duran
  72. Malik Özbey
  73. Nedim Sağlam
  74. Ferhat Yaşar
  75. Mehmet Ali Bilgili
  76. Seyfullah Çelenk
  77. Veysi Dayan
  78. Abdulmecit Tarhan
  79. Galip İlhaner
  80. Ahmet Erdoğan
  81. Ebubekir Kaçmaz
  82. Harun Çelik
  83. Osman Nuri Gülaçar
  84. Berrin Sürmeli
  85. Hatice Erdoğan
  86. Nizamettin Ağar
  87. Savaş Nurullah Kıylık
  88. Celal Şevgin
  89. Abdullah Sadıksoy
  90. Zübeyt Hakan Perihanoğlu
  91. Mehmet Fesih Hançınar
  92. Cengiz Yağiz
  93. Ali Zor
  94. Yusuf Uman
  95. Murat Demir
  96. Ahmet Koçak
  97. Osman Kızılban

Aday adaylık için başvuran isimler oldu.

Van Bölge Gazetesi