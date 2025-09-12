AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Arvas; “12 Eylül 1980 milletimizin iradesine kelepçe vurulan, demokrasimizin en karanlık günlerinden biridir. O gün, seçilmişler susturulmuş, sivil siyaset tasfiye edilmiş, fikirler ve umutlar zindanlara hapsedilmiştir. Bu darbe, sadece siyaseti değil; milletimizin özgüvenini, devletimizin itibarını, gençlerimizin yarınlarını da hedef almıştır” dedi.

Arvas, açıklamasında; “Ne var ki, tarih bize göstermiştir ki; darbeler gelip geçer, milletin iradesi baki kalır. Türkiye, 12 Eylül’ün açtığı yaraları sararak bugünlere gelmiş, demokrasi mücadelesinde çok daha güçlü bir noktaya ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca benzer vesayet odaklarının karanlık girişimleri tekrar etmiş, ancak her defasında milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur liderliğiyle bu kirli oyunlar bozulmuştur” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Bugün bizlere düşen görev, geçmişten ders çıkararak geleceğe emin adımlarla yürümektir. Bir daha 12 Eylül’lerin yaşanmaması için demokrasimizi güçlendirmek, milli iradeyi yüceltmek ve bu topraklarda darbeler değil, sadece milletin sözünün hüküm sürmesini sağlamak boynumuzun borcudur. AK Parti olarak, demokrasimizi hedef alan her türlü darbe, vesayet ve müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, demokrasi uğruna bedel ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha haykırıyoruz.”