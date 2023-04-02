14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partilerdeki aday belirleme süreci sona yaklaşırken, Van kulisleri ve tabanı da hareketlendi. Van genelinde 200’e yakın aday adayının içinden sadece 8 kişiyi meclise gönderecek olan seçmen, 14 Mayıs’ta kararını verecek. Konuyla ilgili WanHaber’e konuşan vatandaşlar, ithal vekil istemediklerini ve Vanlı isimleri parlamentoda görmek istediklerini söyledi.

EN İDDİALI ÇIKIŞI VEYSEL ÜRÜM YAPTI

AK Parti’deki en iddialı çıkışı Vanspor FK 2. Başkanı olan iş insanı Veysel Ürüm yaptı. Neredeyse tüm kentte ismi sıklıkla konuşulan Ürüm, Van’daki en iyi çıkış yapan aday adayı oldu. Siyasi parti gözetmeksizin gençlerin ve iş dünyasının oyunu alabilecek olan Ürüm, Van ile alakalı önemli bir rapor da hazırladı. Hazırladığı raporu AK Parti genel merkezine de sunan Ürüm, Van’ın elzem konularına değindi.

KENTTE İSKENDER ERTUŞ RÜZGÂRI ESİYOR

Van genelinde 20 aday adayı bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) en güçlü ve en iddialı isim ise İskender Ertuş. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının talebi üzerine CHP’ye katılan Ertuş, CHP’nin kentteki en güçlü aday adayı. Kanat önderi unvanının yanında ‘barış elçisi’ unvanı da bulunan Ertuş, herkes tarafından tanınan ve benimsenen bir isim. Mevcut aday adaylarına bakıldığında CHP’ye en fazla oy getirebilecek isim olan İskender Ertuş, bölgeden Van’a gelen göçmen kesiminin de oyunu alabilecek bir isim. Genel merkezin davetini de göz önünde bulundurursak İskender Ertuş’un 1. Sıra adayı olacağı ve güçlü bir oy oranı ile parlamentoya gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.