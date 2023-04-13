Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik eğitim ve sağlık seminerlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Aile ve Evlilik Hayatı’ semineri verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Şen; aile kavramı, evlilik, eşler arasında sevgi, saygı, ilgi ve güven gibi konularda bilgiler verdi. Kadınların ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.iha