Van’da “Aile Akademisi” Çerçevesinde 30 Bin Aileye Ulaşıldı

Van’da 15 Eylül 2023 tarihinde başlatılan ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Aile Akademisi’ projesi ile aileler bilinçlendiriliyor. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde 30 bin aileye ulaşılan projede, hedefin ilk etapta 80 bin aileye ulaşmak olduğu belirtildi.

Türkiye’de ilk olarak Van’da hayata geçirilen proje çerçevesinde ailelerle bir araya geldiklerini belirten İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, “Türkiye’de ilk olan Aile Akademisi programına katılım sağladık ve ailelerimizle bir araya geldik. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gözlerindeki tebessümlerine şahitlik ettik. Şu anda kadar 30 bin aileye ulaşılmış, projenin hedefi ise 80 bin aileye ulaşmak.

Bu ciddi bir rakam. Valiliğimiz himayelerinde, Van Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ kapsamında bu proje gerçekleştiriliyor. Artık diyoruz ki; doğuda hizmet var. Artık devletimizin himayelerinde evlere kadar gidilip, kadınlarımıza bu çalışmalar yansıtılıyor. Projedeki amaç da çok anlamlı.

Kadınların, ailelerin sağlığından tutun ekonomiye katkıları olsun, ailelerin güçlenmesi konusunda her anlamda eğitim verilecekte tebessümleri ve sevgileri ile bu projeyi ailelerimize yansıtıyorlar. Bizde şahitlik ettik. Kendilerine başarılar diliyoruz. Devletimizin himayelerinde huzur kenti olan Van’da, kadınlarımız kapıları çalmaya devam ediyor. En büyük teşekkürü dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ediyoruz. Çünkü ondan aldıkları güçle sahaya iniyorlar. Ailelerimiz gülmeye, tebessüm etmeye devam etsinler. Çünkü yanlarında devletin şefkatli elleri var” dedi.

"30 bin aileye ulaştık"

15 Eylül 2023 tarihinde başlayan projede şu ana kadar 30 bin aileye ulaşıldığına dikkat çeken Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise “Sağlıklı bir bireyin gelişimi için sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için de sağlıklı bir aileye ihtiyaç var. Bu amaçla biz proje geliştirdik. Proje kapsamında Van merkez başta olmak üzere tüm ilçe ve mahallelerde bu projeyi yaygınlaştırmak ve ailelere dokunmak istedik.

İlimizin nüfusunun 1 milyon 143 bin olması nedeniyle araştırma yaptık ve 80 bin aileyi hedefledik. 80 bin aileye ulaşmak için ilimizdeki paydaş kurumlar olan Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile YYÜ akademisyenleri ile bir araya geldik. İlimizdeki yapıyı ele aldık. Sosyal, kültürel ve en çok rahatsız olduğumuz konular üzerinde konuşarak konu başlıklarımızı belirledik.

Sağlıklı beslenme, aile içi iletişim, mahremiyet, dijital okur-yazarlık ve para yönetimi konularında bin 500 eğitici eğitimlerini verdik. Sonra ilimizde projemizi 15 Eylül’de yani eğitim öğretim yılının başında başlattık. Şu ana kadar 30 bin aileye ulaştık. Hedefimiz 80 bin aile. İnşallah eğitim yılı sonunda bunu tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.





"Türkiye'de bir ilki başardığımız için gururluyuz"

Projenin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yapan Biçek, “Sağlıklı toplum sağlıklı ailelerden, sağlıklı aileler de sağlıklı bireylerden oluşur. Biz sağlıklı bireyler yetiştirmek için bu projemizi başlattık. Proje çerçevesinde eğitimlerimiz daha önce ilimizde kurduğumuz 100 aile destek merkezi ile 100 köy yaşam merkezlerinde kalan ailelerimize verilmektedir.

Yani ilimizin en ücra mahallesi ile en ücra köşesinde kalan bütün ailelerimize ulaşmış oluyoruz. Ailelerimiz bu akademiye çok sıcak baktılar. Türkiye’de bir ilki başardığımız için çok gururluyuz. Güneş doğudan doğar. Bu projede ilk olarak doğunun incisi Van’da doğdu. Projenin bütün Türkiye’ye örnek olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.