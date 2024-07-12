Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ahmet Kaya’nın şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırladı. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun hazırladığı bu özel program, Van Kültür Yolu Festivali’nde sanatseverlerle buluştu. Urartuların başkenti Van’da gerçekleştirilen festivalde dokuz gün boyunca konserler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerin en dikkat çekici olanı ise, “Ahmet Kaya Şarkıları” konseri oldu.

Van’da Ahmet Kaya Şarkılarıyla Coşkulu Gece

Van Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenen konser, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından sahnelendi. Konserde, Ahmet Kaya’nın en sevilen 15 şarkısı seslendirildi. “Arka Sokaklar”, “Hep Sonradan”, “Kendine İyi Bak”, “Öyle Bir Yerdeyim Ki” ve daha birçok unutulmaz eserin yer aldığı konser, izleyicilerden büyük alkış aldı. Solistler Enver Merallı ve Umut Akyürek’in performansları izleyicileri mest etti.

Sanatçıya Vefa Konserleri: Ahmet Kaya’ya Özel Program

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, projenin çıkış fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiğini belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız, sanatçılarımıza vefa göstermek amacıyla bu konserlerin düzenlenmesini istedi. Beş yıl önce külliyede bir Ahmet Kaya konseri düzenleme talimatı aldık. Bu yıl da Van’da bu programı gerçekleştirdik. Amacımız, Ahmet Kaya’nın eserlerini yaşatmak ve dinleyicilerle buluşturmak.”

Erdoğan’dan Müslüm Baba ve Mahzuni Şerif’e Vefa

Merallı, Cumhurbaşkanlığı’nda sanatçılarla ilgili bir sergi sırasında yaşadığı anıyı da paylaştı: “Cumhurbaşkanımız, Müslüm Gürses’in kıyafetlerinin önünde durdu ve ‘Vay be Müslüm Baba. Allah rahmet eylesin’ dedi. Sonrasında, ‘Sanatçılar, Müslüm’den bir eser yok mu?’ diye sordu. Ben de ‘Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş’ diye söylemeye başladım, dinledi sonuna kadar. Mahzuni Şerif ile ilgili bölümden geçerken de benzer bir şekilde ilgi gösterdi.”

Kaçakçılardan Kurtarılan Boğa Başlı Kazan

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında dikkat çeken sergilerden biri de kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ele geçirilen eserlerin yer aldığı “Kaçış Yok” sergisiydi. Van Müzesi’nde sergilenen 809 eserden en çok ilgi çeken, Urartu Krallığı’nın dini törenlerde kullandığı dünyadaki dört boğa başlı kazandan biriydi.

Van Kültür Yolu Fstivali, bu yıl Ahmet Kaya’nın şarkılarıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sanatçının eserleriyle dolu bu özel gece, Van halkı ve festivale katılan sanatseverler için unutulmaz anılar bıraktı.