Edinen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sularında Başkale-Van karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat K. yönetimindeki 34 PT 9812 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olası başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA