Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.