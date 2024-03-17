Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı" dedi.

V A N D A 88 K I L O K A C A K A L T I N E L E G E C I R I L D I 27224

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Vanda 88 Kilo Kacak Altin Ele Gecirildi 27224 (1)

Vanda 88 Kilo Kacak Altin Ele Gecirildi 27224 (2)

Kaynak: DHA