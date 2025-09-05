Van Kalesi’nin eteğinde yer alan, 1300’lü yıllarda inşa edilen ve 1800’lü yıllarda depremde hasar gören Tarihi Ulu Camii, kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteklediği projede, caminin mimari ve sanatsal özellikleri yeniden canlanıyor.

2026’da ibadete açılması hedeflenen 800 yıllık tarihi camiinin, aynı zamanda turizme de katkı sunması bekleniyor.

VALİ BALCI: BU SADECE BİR CAMİ DEĞİL, BİR SANAT ESERİ

Van Valisi Ozan Balcı, tarihi Ulu Camii’nin önümüzdeki yıl tamamlanarak ibadete açılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Tarihi Ulu Camii 1300’lü yıllarda inşa edilmiş, yaklaşık 800 yıllık bir cami. 1800’lü yıllarda depremde yıkılmış. Allah’a şükür, devletimiz, milletimiz ve yerel imkanlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla camimizi restore ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte harika bir cami olacak.

Bu sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda mimari değeri olan bir sanat eseri. Kapısı, mihrabı, minberi, minaresi ve yapısıyla adeta görkemli bir mücevher. Emeği geçen mimarlara, mühendislere, ustalarımıza, işçilerimize, bu sıcakta alın teriyle çalışan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Van Kalesi’nin hemen dibinde, muhteşem bir ibadethane ortaya çıkıyor. Tekrar vurgulamak gerekirse, bu sadece bir cami değil, bir sanat eseri. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

REKTÖR ŞEVLİ: UNESCO LİSTESİNE GİREREK BÖLGEYİ CANLANDIRACAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tarihi ulu camiinin ilerleyen süreçte UNESCO listesine girmesini temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

“Van Ulu Camii'nin restorasyonu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu 800 yıllık tarihi cami, muhteşem bezemeleri ve işlemeleriyle Van'ın kültürel mirasına büyük katkı sağlayacak. Eski Van şehrinin önemini vurgulayan bu proje, belki de UNESCO listesine girerek bölgeyi canlandıracak. Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Van Ulu Camii, şehrin ve İslam'ın en önemli simgelerinden biri. Bu projeyle, adeta bu mücevherin tozunu alıyor, eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Diğer şehirlerdeki tarihi camilere imrenirdik; şimdi Van'da bu eseri ayağa kaldırmak muazzam bir adım. 500 dönümlük tarihi alanda gerçekleşen bu çalışma, turizme ve kültür mirasımıza büyük katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”