İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Konuk, doğup büyüdüğü kentte yazlık sinemalarda izlediği filmlerden etkilenerek sporla ilgilenmeye başladı.

İstanbul'da polislik mesleğine adım attıktan sonra da spor yapmayı ihmal etmeyen Konuk, bir süre sonra istifa ederek döndüğü memleketinde kentin ilk spor salonlarından birini açtı.

Burada hem gençleri çalıştıran hem de kendini geliştiren Konuk, ilerleyen yaşına rağmen haftanın 4 günü spor salonunda, kentteki tesislerde antrenman yaparak zinde kalıyor.

Düzenli yürüyüş ve koşu yapan, salonda ağırlık kaldıran Konuk, disiplinli çalışması, spora olan tutkusuyla gençlere örnek oluyor.

Konuk, AA muhabirine, İstanbul'da görev yaparken spor salonlarıyla tanıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarında da spora meraklı olduğunu anlatan Konuk, "Ortaokul ve lise yıllarında bütün sportif faaliyetlere katılırdım. Yıllar önce izlediğim 'Herkül' filminden etkilenerek spora ilgi duymaya başladım. Bahçeye kurduğum düzenekle barfiks çekiyordum. Salça kutularının içine beton dökerek dambıl yaptım. Van'a döndükten sonra da sporla ilgilenmeye devam ettim. Batıda çok fazla spor salonu vardı fakat memleketimde yaygın değildi. Ben de İstanbul ve Ankara'da öğrendiklerimi burada uygulamaya başladım." diye konuştu.

"Sağlıklı beslenerek, düzenli spor yapmak çok önemli"

Van'ın ilk spor salonlarından birini açtığını dile getiren Konuk, şunları kaydetti:

"40 öğrencim vardı ve öğrencilerden aldığım ücretle sanayide malzemeler yaptırdım. Sporcu olarak çalıştırdığım insanların spor salonu açmasına destek sağlayarak ekmek sahibi yaptım. İnsan sağlığı çok önemli. Spor yapan bazı kişilerin kullandığı ilaçlar sağlık açısından yararlı değil. Spor salonlarında kısa sürede vücut yapmak için kullanılıyor ama böyle olmaması lazım.

Sağlıklı beslenerek, düzenli spor yapmak çok önemli. Her gün değil disiplinli ve programlı antrenman yapmamız lazım. Sağlığımı yaptığım spora borçluyum. Uzun yıllardır spor yapıyorum ve asla takviye ürünler kullanmadım. Her şeyin doğalı güzel. Otobüse bindiğim zaman ücretsiz kart kullandığımda 'Kart senin mi?' diye soruyorlar. Benimle sohbet ediyorlar ve genç göründüğüm için gerçek yaşıma inanmıyorlar."