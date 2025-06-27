Van'da yapımı tamamlanan toplam 574 TOKİ konutu bugün hak sahiplerine teslim edilecek. Teslim törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün yapacağı Van ziyaretinde, yapımı tamamlanan konutlar düzenlenecek tören ve çekilecek kurayla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanı sıra, Bakan Yardımcıları, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile birlikte diğer protokol üyelerinin de katılım sağlaması bekleniyor.

Tuşba Kalecik'te yeni yapılan 337 konutun kura çekimi yapılırken, Başkale, Erciş ve Özalp ilçelerinde ise 237 konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirilecek.