Van’da kar yağışlarının ardından yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 57’ye düşürüldü. Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından 100’den fazla yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 57’ye indirildi.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 6, Başkale ilçesinde 5, Çatak ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 1 ve Gürpınar ilçesinde 44 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.