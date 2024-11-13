Van Büyükşehir Belediyesi, kenti estetik açıdan zenginleştirmek ve baharda daha renkli bir görünüme kavuşturmak amacıyla 55 bin lale soğanının dikimini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçelerindeki işlek caddeler, kavşaklar ile Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan park ve bahçelere lale soğanları diktiği, bahar ayları ile birlikte lalelerin açarak güzel bir görüntü oluşturacağı kaydedildi.