WanHaber - Özel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, düve yetiştiriciliğine destek veriliyor. Bu kapsamda, Van’da da müracaatta bulunan üreticilerden ilk etapta 51’ine 672 baş düve verileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; “Destekleme kapsamında üreticilerimize düve yetiştirici merkezlerinden alacakları hayvanlar için yüzde 50, bakanlığımızın belirlediği diğer merkezlerden alacakları hayvanlar için ise %yüzde 40 hibe verilecektir. Hayırlı olsun.” dedi.

Ramazan Çetin