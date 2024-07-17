Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle Edremit, Özalp, Saray, Muradiye ve Erciş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler ise şunlar;

Edremit;

09.00-17.00 saatleri arasında Eminpaşa Mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

17.00-19.00 saatleri arasında Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Tepedam, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saray;

17.00-19.00 saatleri arasında Atatürk, Bakışık, Baltepe, Beyarslan, Çakmakköy, Çaybağı, Değirmigöl, Dolutaş, Feritmelen, Kapıköy, Karahisar, Kargalı, Kazımpaşa, Kazlıgöl, Keçikayası, Kekikdüzü, Kepir, Koçbaşı, Kurucan, Mahmudiye, Örenburç, Sırımlı, Yamanyurt, Yeşilağaç ve Zincirkıran mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

17.00-19.00 saatleri arasında Çakmak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

13.00-18.00 saatleri arasında Koçköprü, Ulupamir, Çubuklu, Sabanbüken, Taşkapı, Çakırbey, Yünören, Doğancı, Düvenci, Ekiciler, Kardoğan, Oyalı, Aksakal, Gözütok, Köycük, Hasanabdal, Ağırkaya, İkizçalı, Koçköprü, Akbaş, Bucakönü, Söğütlü, Yoldere ve İşbaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.