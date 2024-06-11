Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak-Mayıs dönemi açık iş ve işgücü istatistiklerini yayımladı.

Ocak-Mayıs dönemi itibariyle Van’da 2 bin 552 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 2 bin 552 kişinin 864’ünü kadınlar oluşturuyor.

Van’da Ocak-Mayıs döneminde 136 engelli vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, yine aynı dönemde, 15-25 yaşları arasındaki gençlerden oluşan gruptan ise 987 kişi işe yerleştirilmiş bulunuyor.

Mayıs sonu verilerine göre İŞKUR aracılığıyla Van’da işe yerleştirilen kişilerin, 2 bin 493’ü özel sektörde işe başlarken, 59’u kamu personeli olarak iş başı yaptı.

Engelli kontenjanından yerleşen 136 kişinin 105’i özelde, 31’i ise kamuda işe çalışmaya başladı. İŞKUR aracılığıyla Van’da istihdam edilmeye başlanan 404 yükseköğrenim mezununun 384’ü özelde istihdam edilirken, 20’si kamuda istihdam edildi.