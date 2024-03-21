Van genelinde önceki gece etkili olan kuvvetli kar yağışının ardından 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmış ve dün için okullara birçok ilçede 1 günlüğüne ara verilmişti.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, şuana kadar 373 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Bugün itibari ile kapalı köy sayısının 73’e düştüğü belirtildi.

Bahçesaray ilçesinde 8, Başkale ilçesinde 10, Çatak ilçesinde 29, Erciş ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 3 ve Gürpınar ilçesinde 22 olmak üzere toplam 73 yerleşim yerinin yolunun da yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.