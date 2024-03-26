Geçtiğimiz günlerde etkisini artıran ve birçok yerleşim yeri yolunun kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası yapılan çalışmalarla çok sayıda yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Dün 57 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu Van’da ekiplerin çalışması sonucu 30 yerleşim yeri yolu daha ulaşıma açıldı.

Bugün sabah saatleri itibari ile Van genelinde yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 27 olarak açıklandı.

Bahçesaray ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 4, Çaldıran ilçesinde 5, Çatak ilçesinde 2, Gürpınar ilçesinde 11 e Saray ilçesinde 2 olmak üzere toplam 27 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.