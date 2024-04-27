Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı, Van’da fidancılık adına çok güzel işler yapıldığını ifade etti.

“VAN’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Van Valisi Balcı, “Van’ımızın imarı, ihyası ve inşası için aşkla, şevkle çalışarak katkı sağlıyoruz. Mazeret üretmeden Vanlı vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin huzuruna, refahına, zenginliğine ve geleceğine, ekip arkadaşlarımızla beraber katkı sunmaya çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme, ulaşıma, iletişime yani yaşamın her alanına dokunuyoruz.

Kamu yatırımlarımız devam ediyor. Fidanlığımızda şu anda 1 milyon 200 bin meyve fidanımız var. Van’a özgü meyveler. Aşıları yapıldı. İnşallah önümüzdeki sonbaharda başlamak üzere hemşerilerimizin bağı bahçesi ile buluşturacağız. 2 yıl içerisinde 850 bin meyve fidanını hemşerilerimize dağıttık. Erciş’te de 1 milyon 100 bin civarında Erciş üzümü yetiştirdik. Böylece 3 milyon fidanımız Van’ımızın topraklarıyla buluşacak. Van’a hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.