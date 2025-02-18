Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Türkiye 38. Bölge Van, Bitlis ve Hakkari Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersin Karaman, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hamza Sığınç katıldı.

Eğitim Programının Kapsamı:

Eğitim programının kapsamına ilişkin yapılan açıklamada; “Bu iş birliği çerçevesinde düzenlenecek Eczacı Teknisyenliği Sertifika Programı kapsamında, katılımcılara eczane yönetimi, ilaç güvenliği, reçete okuma ve müşteri ilişkileri gibi temel konularda eğitim verilecektir. Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek olup, bu sertifikalar ilgili sektörde nitelikli birer profesyonel olarak istihdam edilmelerine katkı sağlayacaktır” denildi.

Protokolün Amacı:

İmzalanan protokolün amacına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi; “Protokol ile bölgedeki eczacılık sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve eczacı teknisyenlerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler kazandırılarak, sağlık sektöründeki eğitim imkanlarının genişletilmesi amaçlanmaktadır”

Eğitim Başlangıç Tarihi ve Katılım Şartları:

Eğitim Başlangıç Tarihi ve Katılım Şartlarının ise daha sonra ilan edileceği kaydedilerek; “Eczacı Teknisyenliği Sertifika Programı’nın başlangıç tarihi ve başvuru koşulları, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ilan edilecek olup, detaylı bilgilere üniversitenin web sitesi ve ilgili merkez aracılığıyla ulaşılabilecektir. Bu protokol, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve 38. Bölge Eczacı Odası tarafından desteklenerek, sağlık sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması adına önemli bir adım niteliği taşımaktadır” denildi.