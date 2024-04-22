23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması sebebiyle, 1921’den itibaren kutlanan tarih, 1927’den itibaren Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 1981 yılında ise bugün; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ismini aldı.

Yarın Van’da yapılacak kutlamalar, saat 10.00’da Van Vilayet Binası (Valilik) önünde bulunan Atatürk anıtına Çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile beraber valilik önündeki resmi törenin sona ermesinin ardından saat 11.00’de 2’nci program olan kutlamalar başlayacak.

Saat 11.00’da başlayacak olan kutlama programı Edremit Van Gölü Anaokulu Bahçesi’nde yapılacak. Buradaki programın akışı ise; saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenciler adına konuşma, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın konuşmaları, anasınıfı öğrencilerinin gösterisi, şiir anasınıfı öğrencilerinin sıra gecesi gösterisi, koro, halkoyunları gösterisi, ödül (resim, şiir, kompozisyon), son olarak Van Gölü Anaokulu açılışı ve kapanış ile son bulacak.