23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören öncesi günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi.

Ardından Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla çelenk sunma töreni son buldu.

Van Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Ulutaş, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gaziler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan kutlamaları gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.