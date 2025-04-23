Vali Ozan Balcı, 23 Nisan nedeniyle yazılı kutlamasında; “Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, başta geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve aziz milletimize kutlu olsun” dedi.

Vali Balcı; “Millet olarak bugün; Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü tüm dünya çocukları ile birlikte bir kez daha büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamakta; sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik kavramlarına verdiğimiz önemi, minik yürekler aracılığıyla haykırmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, insanların barış ve huzur içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşması umudu adına insanlığa verilen anlamlı bir mesajdır. Bizler de Van'da eğitimi bir numaralı işimiz olarak görüyor, çocuklarımızın zihinsel ve akademik gelişimlerinin yanında fiziksel gelişimlerine katkı sunmak için "Kitap Van, Spor Van, Sanat Van" gibi birçok proje yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı seviyor, onlara destek vermekten de büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diyen Vali Balcı, “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucularını, istiklal mücadelemizi yürüten Gazi Meclisin bütün mebuslarını ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin ve devletimizin hürriyet ve istiklalini korumak için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı en içten dileklerimle kutluyor; çocuklarımızı sevgiyle, aziz milletimizi ve kıymetli Vanlı hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye kaydetti.