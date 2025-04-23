Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan hızlanan Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3.

54. dakikada Galatasaray, gole kısa sürede karşılık verdi. Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

82. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan yerden ortasında arka kale direği dibinde Adil Demirbağ'ın dokunuşunda top auta çıktı.

90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasında Mertens'in pasında Yusuf Demir, topu ağlara gönderdi: 1-5.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile bitti. Sarı kırmızılılar finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi

Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri kupada finale çıkamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

Çok hayal kurduklarını anlatan Uçar, "İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün maalesef istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.

Uçar, standart performansın altında oyun ortaya koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Bugüne kadar oyuncular özellikle kupada çok ciddi efor sarf etti. Son 7 maçta, 5 galibiyeti alan oyuncular... Kesinlikle onlara haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet, bugün ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz

Karşılaşma öncesi rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Buruk, son haftalarda yükselen takım performansını sürdürmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur." dedi.

"Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık

Karşılaşmada rakibin oyun olarak neler yapabileceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Buruk, "Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonu girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Buruk, bir gazetecinin sarı kırmızılıların son haftalardaki güçlü oyunu ile kupa ve ligdeki avantajlı konumuna ilişkin soruya, şöyle cevap verdi:

"Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis. Birçok şeyi çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor. En önemli şey tabii ki kazanmak. Belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi. Özellikle milli takım arası sonrasında bir arada olamadık. Herkesin geç geldiği ve bir günlük antrenmanla çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki dönemde hem oyun olarak hem de bireysel performansların yükseldiği, öz güvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğunu saha dışında da görüyoruz."

"Doğru zamanda yükseldik"

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu anlatan Buruk, "Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Bu dönemdeki bu performansımızla, yükselişimizde Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm. Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde de yaptık. Son iki senede taraftarımızla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.