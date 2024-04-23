Van’daki 214 arsa; yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ise yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 7 Mayıs Salı günü saat 10.30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Van’da arsa fırsatı

Konut, konut-ticaret, tarım, akaryakıt tesis ve plansız alan niteliğindeki; 214 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Van’daki arsalar için başvurular başladı.

Çevrimiçi katılım sağlanabilecek

Açık artırma 7 Mayıs Salı günü saat 10.30’da yapılacak. Ankara Holiday Inn Hotel ve Van Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılacak. Artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere ise www.emlakmuzayede.com.tr ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Arsa almak isteyen Necmi İdiz isimli vatandaş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kendileri için arsa alma fırsatı sunduğunu belirtti. Gevaş ilçesinde arsasını alıp, evini yaptırmak istediğini ifade eden İdiz, çalışmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Yatırımcı iş adamı Kerem Baynal ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım yapmak isteyenler için konut-ticaret, tarım, akaryakıt tesis ve plansız 214 arsayı, 24 ay vadeyle satışa çıkardığını belirterek, “Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim var. Yatırımcı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum” dedi.