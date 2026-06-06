Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler” Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atıldı. “Toplum Hizmeti ve Değerler Eğitimi” alanında il birincisi olan Erciş Sosyal Bilimler Lisesi proje ekibi, ödüllü çalışmalarıyla Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrencilerin 2054 ve 2055 yıllarını hayal ederek hazırladığı fütüristik “Doğu Ekspresi Gazetesi”, BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’den tam not aldı.

Teknolojiyi, yapay zekâyı, dijitalleşmeyi ve toplumsal değişimi yerel gazete formatında ironi ve mizahi bir bakış açısıyla yorumlayan proje, elde ettiği birincilikle eğitim ve basın camiasında geniş yankı uyandırdı. BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü ve Proje Lideri Zekeriya Küçükkaya ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emre Yıldırım katıldı.

“BU ÖDÜL YENİ PROJELER İÇİN GÜÇLÜ BİR MOTİVASYON OLDU”

Ziyarette projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Zekeriya Küçükkaya, öğrencilerin geleceğin dünyasını kurgulayarak hazırladıkları gazetenin beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Küçükkaya, “Doğu Ekspresi Gazetesi ile elde ettiğimiz il birinciliği hem öğrencilerimiz hem de okulumuz adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Gençlerimizin hayal gücü ile toplumsal gözlemlerini bir araya getiren bu çalışma, onların sadece bugünü değil geleceği de okuyabildiklerini ortaya koydu. Aldığımız ödül ve gördüğümüz ilgi, yeni projeler üretme konusunda bizlere önemli bir motivasyon sağladı” ifadelerini kullandı.

BİK BÖLGE MÜDÜRÜ TOKGÖZ: “GELECEĞE TUTULMUŞ GÜÇLÜ BİR PROJEKSİYON”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve projenin sadece sıradan bir okul gazetesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz ise, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin 2054-2055 yılları için kurguladıkları bu sayfalar; güçlü bir toplumsal gözlemin, ince bir mizah anlayışının ve vizyoner bir bakış açısının ürünüdür. Yapay zekânın, dijitalleşmenin, kripto para sistemlerinin ve değişen sosyal yapının gelecekteki etkilerini bugünden öngörüp bunu haber diliyle ifade etmeleri son derece kıymetlidir” dedi.

Bu çalışmanın gençlerin medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Tokgöz, “Kurum olarak yarının gazetecilerini ve medya profesyonellerini yetiştiren bu tip projeleri çok önemsiyor ve destekliyoruz. Gençlerimizin medyanın geleceğine dair ortaya koyduğu bu geleceğin muhtemel sorunlarına uyarı da içeren nitelikli mizahi bakış açısı, yarının basını adına bizlere büyük umut vermektedir. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Tokgöz ayrıca, projede emeği geçen Okul Müdürü Zekeriya Küçükkaya’ya, künyede “Sorumlu Hayal İşleri Müdürü” olarak yer alan öğretmen Cihat Albayrak’a, proje koordinatörü Emre Yıldırım’a ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

GELECEĞİN DÜNYASINA İNCE MİZAH: “DÜNYANIN SON MATBU GAZETESİ”

Ziyaret esnasında incelenen gazete nüshalarındaki fütüristik ve mizahi manşetler dikkat çekti. Gazetenin logosunun altında yer alan “Dünyanın Son Matbu Gazetesi” sloganı dijital çağda basılı medyanın geleceğine ironik bir gönderme yaparken, içerikteki diğer haber başlıkları da öğrencilerin güçlü gözlem yeteneğini gözler önüne serdi.

Gazetede öne çıkan bazı çarpıcı manşetler şöyle sıralandı:

“Van’da Bir Aşiret Düğününde Geline 2 Bitcoin ve 0,27 TLC Takıldı” başlığıyla geleneksel düğün kültürünün gelecekte dijital paralarla nasıl şekilleneceği esprili bir dille aktarıldı. “Filistin Çelik Kubbe ile Güvende” haberiyle Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojilerinin gelecekteki bölgesel etkisine dair kurgusal bir senaryo paylaşıldı. “Fenerbahçe 40 Yıl Sonra Nihayet Şampiyon” manşetiyle spor dünyasına fütüristik bir gönderme yapıldı. “Yıl Olmuş 2054, Hâlâ Şahin ile Drift Yapılıyor” başlığı, teknolojik dönüşüme rağmen bazı toplumsal alışkanlıkların değişmeyeceğini mizahi bir dille özetledi. Nüfus azalması, yaşlanan toplum ve demografik dönüşüm gibi küresel sorunlar ise “50 Bin Genç Huzurevine Kapatıldı”, “Van’da 2 Yıl Aradan Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi” ve “Çocuklu Ailelere Vatandaşlık Veren Ülke Sayısı Artıyor” manşetleriyle geleceğe taşındı.

Gazetenin künyesindeki esprili unvanlar ve geniş yayın kurulu ziyaret heyeti tarafından tebessümle karşılanırken; açıklamaların ardından ödüllü gazetenin yeni sayıları Bölge Müdürü Tokgöz’e takdim edildi. Ziyaret, Doğu Ekspresi Gazetesi’nin incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.