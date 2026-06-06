Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçuna yönelik projeli ve teknik takipli soruşturmalar kapsamında 2 Haziran'da Tatvan, Van ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Tatvan'da 16, Van'da 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda peçetelere emdirilmiş halde bin 388 kullanımlık sentetik kannabinoid, 57,48 gram metamfetamin, 8,47 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.