Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı organik bitkisel üretim verilerine göre Türkiye genelinde toplam üretim alanı 179 bin 850,8 hektar alan (Ha) olurken, doğadan toplama üretim alanı 3 bin 674,66 Ha oldu. Toplam üretim alanı ise 176 bin 390,44 Ha olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan verilere göre Türkiye geneli 2024 yılında toplam nadas alanı 5 bin 404,80 Ha, toplam üretim miktarı ise 1 milyon bin 284,97 ton olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’a ait organik bitkisel üretim alanı ise, 908,31 Ha olurken, 31,04 Ha nadas alanı olmak üzere toplam 939,35 Ha olarak açıklandı.

Van’da 2024’te arpa, buğday, çayır otu, ceviz, elma, kayısı, korunga, mısır, nadas, pancar (şeker), silajlık mısır ve yonca üretimi gerçekleşti. Bu organik bitkisel üretimde yer alan çiftçi sayısı 195 olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da arpa 526,10 ton, buğday 739,62 ton, çayır otu 5,05 ton, ceviz 1,12 ton, elma 2,18 ton, kayısı 0,05 ton, korunga 200,23 ton, mısır 18,26 ton, nadas 39,15 ton, silajlık mısır 9,70 ton, yonca ise 929,08 ton üretildi. Van’da toplam üretim miktarı ise 2 bin 484,87 ton olarak açıklandı.