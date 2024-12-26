Turizmci işletme sahibi Yunus Yüksel, 2024 yılı turizm sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Turizme dair görüşlerini aktaran Yüksel, Van turizminin 2024 yılında istenilen düzeyin altında kaldığını ifade etti.

“KISMEN İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK”

Turizmci Yunus Yüksel, “Van, 2023 yılında Türkiye genelinde en çok turist alan 15’inci il olmuştu. Özellikle de pandemiden sonra büyük bir turist yoğunluğu yaşanmıştı. Başta İranlılar olmak üzere ilimize çok sayıda turist gelmişti. 2024 yılında da turizm anlamında kısmen iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz ta ki Eylül ayına kadar. 2024 yılı önceki dönemler gibi değildi, önceki dönemlerde sezon daha uzundu. Turistler Nisan ayında gelmeye başlardı. Böylece Van’da turizm sezonu yılsonuna kadar yoğun bir şekilde geçerdi.” ifadelerini kullandı.

Van’ın genel itibari ile turizminin İranlı ziyaretçilere yönelik olduğunun altını çizen Yüksel, “2024 yılında Haziran ayı başlarında turizm canlanmaya başladı, bu durum Eylül ayının ortalarına kadar devam etti. İran’da Eylül ayının 23’ünde okulların da açılmasıyla beraber turist sayılarında yavaşlama olmaya başladı. Ardından da İran ile İsrail arasında savaş çıkabilme olasılığına karşı İran’da ufak çaplı krizler çıktı, bu da turist sayısını etkiledi.” şeklinde konuştu.

“İRAN PARA BİRİMİNİN DEĞER KAYBETMESİYLE TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI”

2024 yılında Van’ın mevcut turizm potansiyelinin düşmesinde ekonominin etken rol oynadığını belirten Yunus Yüksel, İran para değerinin, Türk lirası karşısında değer kaybetmesiyle de turist sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Yüksel, “İran para birimi son zamanlarda oldukça düştü ve Türk Lirası, tümen karşısında değer kazandı. Bu durum da yine Van’ın turist potansiyelini düşürdü, İran’da satın alma gücü düştü, enflasyon yükseldi, bu nedenle de çok fazla turist ağırlayamıyoruz. Van’a yoğun olarak turistin geldiği bölge İran ve İranlı turistin gelmemesi de haliyle ilimizde bir duraksama yaratabiliyor.” diyerek Van’ın 2024 yılı turizmini değerlendirdi.