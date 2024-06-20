Van’da yaşamını yitiren bebek sayısı 222 olurken bu bebeklerin cinsiyet dağılımı ele alındığında 128’i erkek, 94’ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Van, 2023 yılı süresince gerçekleşen bebek ölümleri açısından, binde 10’luk Türkiye ortalamasının üzerinde kalarak, binde 11,5 hızla Türkiye genelinde 23’üncü sırada yer aldı. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il, binde 3,5 oranla Bayburt olurken, en yüksek olduğu il binde 23 ile oldu Adıyaman oldu.

Adıyaman’da 2023 yılında saptanan bebek ölüm hızında, bir önceki yılın verilerine kıyasla yüzde 130 oranında artış saptandı. Bu ani yükselişin ise, Adıyaman/Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Van’da 2023 yılında yaşamını yitiren 3 bin 354 kişinin, 317’sini 15 yaşın altındaki bebek ve çocuklar oluştururken, yaşamını yitiren 317 kişinin 222’sini 1 yaşın altındaki bebekler, 44’ü 1-4 yaş arası, 19’u 5-9 yaş arası, 32’si ise 10-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluştu.

5 yaş altı çocuk ölümü hızı bakımından ise 22’nci sırada yer alıyor.

ÖLENLERİN BÜYÜK KISMI YAŞLILARDAN OLUŞUYOR

Kaba ölüm hızı bakımından binde 3,0 ile Türkiye genelinde, kaba ölüm hızının en düşük seyrettiği iller arasında 3’üncü sırada yer alan Van’da, 2023 yılı süresince yaşamını yitiren 3 bin 354 kişinin 317’sini 15 yaşın altındaki bebek ve çocuklar, 51’ini 15-19 yaş aralığındaki gençler, 63’ünü 20-24 yaş aralığındaki gençler, 59’unu 25-29 yaş aralığındaki kişiler, 53’ünü 30-34 yaş aralığındaki kişiler, 41’ini 35-39 yaş aralığındaki kişiler, 63’ünü 40-44 yaş aralığındaki kişiler, 93’ünü 45-49 yaş aralığındaki kişiler, 117’sini 50-54 yaş aralığındaki kişiler, 218’ini 55-59 yaş aralığındaki kişiler, 348’ini 65-69 yaş aralığındaki kişiler, 378’ini 70-74 yaş aralığındaki kişiler, bin 262’sini ise 75 yaş ve üzeri yaşlılar oluşturdu.