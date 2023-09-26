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Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2023 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri; jandarma, polis çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Bu yılın ilk 8 ayında tedavi için getirilen yaklaşık 400 yaban hayvanından 200’ünün tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda yaşayan yaban hayvanlarının sorunlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Merkeze gelen hayvanların tedavilerini yapıp yeniden doğaya kazandırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “2023 yılı itibariyle merkezimize 400 yaban hayvanı geldi. Bunların 200’ünün tedavisini yaptık ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik.

Doğaya salınan bu hayvanları ekolojik dengesine kazandırdık. Bu hayvanlar içerisinde annesinden ayrılmış ayı yavruları, yırtıcılardan kartal ve akbaba yavrusu gibi hayvanlara da kreş hizmeti verdik ve tekrar doğaya kazandırdık” dedi.

Doğada yaşayan birçok türün tedavi için merkeze getirildiğini dile getiren Aslan, merkezin görevi bu yaban hayvanları yeniden doğal yaşam alanına kazandırmak olduğunu kaydetti.iha